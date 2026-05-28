В Доме работников искусств открылась выставка расписных страусиных яиц

Фото: Культурный регион 64

В галерейном пространстве второго этажа Дома работников искусств открылась уникальная выставка Татьяны Семёновой «История одного яйца». На экспозиции представлены работы, выполненные из страусиных яиц — материала, который в руках мастера превращается в подлинное произведение искусства. Тонкая резьба, изящная фурнитура, игра фактур и оттенков натуральной скорлупы — каждая работа дышит индивидуальностью. Одна шкатулка здесь словно одна история жизни, запечатлённая в линиях и деталях.

Выставка приглашает зрителя заглянуть в мир, где природная форма становится холстом для фантазии, а каждый объект — это диалог между традицией ремесла и современным взглядом художника. Обычное яйцо превращается в портал к воспоминаниям, мечтам и тайнам, которые раскрываются постепенно — стоит только присмотреться. Экспозиция будет интересна как ценителям декоративно-прикладного искусства, так и тем, кто ищет новые творческие впечатления.

Выставка работает по адресу: Саратов, улица Соборная, 18 (галерея второго этажа). Вход свободный. Справки по телефону +7 (8452) 23-47-15. Приходите, чтобы увидеть, как природный материал обретает вторую жизнь в руках мастера.