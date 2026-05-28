НовостиОбщество28 мая 2026 12:42

Юная художница из Вольска победила во всероссийском конкурсе

Фото: Культурный регион 64

Юная художница из Вольска Ангелина Хренкова стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса детских рисунков «Сказки и легенды народов России». Учащаяся Детской школы искусств № 5 победила в III возрастной группе. Конкурс организован кадровым центром Минкультуры РФ и объединил 3478 участников из 557 городов страны.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что этот успех — свидетельство эффективности региональной системы дополнительного образования. «В Саратовской области последовательно создаются условия для раскрытия потенциала юных талантов, поддержки их участия в конкурсах всероссийского уровня и профессионального роста», — подчеркнула она.

Конкурс направлен на сохранение культурного наследия и популяризацию фольклора. Проведение мероприятия в Год единства народов России придаёт ему особое значение для укрепления культурных связей.