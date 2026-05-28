Музей Федина приглашает на заключительный концерт сезона. На галерее музея прозвучат вокальные и инструментальные миниатюры композиторов разных стилей и эпох.

Исполнят произведения преподаватели и студенты Саратовской консерватории имени Собинова. Ведущая вечера — Эвелина Зорина.

Стоимость билета — всего 100 рублей. Концерт пройдёт по адресу: улица Чернышевского, 154. Телефон для справок: 23-06-05. Музей Федина традиционно становится не только хранилищем литературы, но и уютной концертной площадкой.