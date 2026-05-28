Т2 стала партнером бизнес-форума «Делай на 100»

Саратов – T2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером форума для предпринимателей «Делай на 100», организованного в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Эксперты компании представили участникам мероприятия телеком-инструменты, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, расширить клиентскую базу и решить кадровые задачи.

28 мая на территории исторического парка «Россия – Моя история» прошел форум для предпринимателей «Делай на 100», организованный Центром предпринимателя «Мой бизнес» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области. В мероприятии приняли участие владельцы и управленцы малого и среднего бизнеса, эксперты, представители власти и общественных организаций.

В рамках деловой программы были организованы тематические секции с известным бизнес-тренером и экспертом в банковской сфере, сессия в формате TEDx (коротких мотивирующих лекций), а также площадки, на которых партнеры форума представляли свои продукты и решения для бизнеса. В числе вопросов, которые обсуждали участники и приглашенные спикеры: денежно-кредитная политика и банковские ставки, современные маршруты бизнес-партнерства, технология принятия решений.

T2 стала партнером форума для предпринимателей «Делай на 100». На стенде оператора участники и гости мероприятия могли получить подробную консультацию по эффективным цифровым решениям и телеком-инструментам, позволяющим оптимизировать ключевые бизнес-процессы. В частности, эксперты компании рассказали, как технологии больших данных могут помочь в развитии бизнеса любого масштаба. Например, с помощью адресной SMS-рассылки можно найти новых клиентов, подобрать оптимальную локацию для размещения торговой точки и в короткие сроки закрыть вакансии без обращения к рекрутинговым ресурсам и агентствам.

Дмитрий Бобаков, директор саратовского филиала T2:

«Мы были рады принять участие в форуме и поделиться с деловым сообществом региона своими знаниями о полезных телеком-инструментах для решения разнообразных бизнес-задач. T2 анализирует потребности своих корпоративных клиентов и постоянно расширяет линейку сервисов, которые позволяют повысить узнаваемость бренда, оптимизировать затраты, расширить клиентскую базу и обеспечить кибербезопасность. Мы создаем универсальные решения, подходящие бизнесу любого масштаба и направления – эффективные, отвечающие современным вызовам, простые в использовании и масштабировании».

