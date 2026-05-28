Аграрии Саратовской области завершили сеять горох

По состоянию на 28 мая весенние полевые работы в Саратовской области охватили 2255,2 тысячи гектаров. За прошедшие сутки засеяно еще 74,1 тысячи гектаров, о чем рассказал руководитель профильного министерства Василий Котов.

Фермеры региона полностью закончили посевную кампанию по гороху. Культура размещена на 19,8 тысячи гектаров, что превышает изначальный план на 7,7%. В хозяйствах, расположенных на левом берегу Волги, подходит к концу сев сафлора — выполнение составляет 95,1%.

«На передовых позициях весенней страды, кроме Питерского района, где посевные работы 2026 года уже завершены, находятся Ивантеевский, Петровский, Ртищевский и Хвалынский муниципалитеты. В этих районах засеяно свыше 90% запланированных территорий», — уточнил глава ведомства. Министр подчеркнул, что такие темпы посевной стали возможны благодаря выстроенным отношениям региональной власти и сельхозтоваропроизводителей, чье взаимодействие направлено на развитие агросектора, а, значит, укрепляет продовольственную безопасность страны.