В больнице имени Миротворцева прошли пожарно-тактические учения

Фото: МЧС Саратовской области

В Саратове экстренные службы стянули к клинической больнице имени С.Р. Миротворцева. Там прошли пожарно-тактические учения на одном из корпусов. Такой серьёзный объект с массовым пребыванием людей требует особой подготовки. По легенде, пожар произошёл в подвале лор-отделения. Возникло плотное задымление и угроза распространения огня. Три человека не смогли эвакуироваться самостоятельно.

Прибывшие пожарные разделились на участки и приступили к выполнению боевых задач: эвакуация и поиск людей, оказание помощи пострадавшим, тушение очага возгорания. Все действия спасателей были чёткими и слаженными. Условный пожар потушили на площади 10 квадратных метров.

Учения завершились успешно. Спасатели подтвердили свою готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях на социально значимых объектах. МЧС региона регулярно проводит подобные тренировки для отработки взаимодействия и повышения профессионализма. Безопасность пациентов и персонала — приоритет. Такие мероприятия позволяют выявить слабые места и усовершенствовать планы эвакуации. Всё прошло без реального ущерба, но с максимальным приближением к боевой обстановке. Цель достигнута. Замечаний нет. Молодцы! Пожарная охрана всегда на страже. Берегите себя и своих близких. В случае реальной опасности звоните 101 или 112. Операторы примут вызов круглосуточно.