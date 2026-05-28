На пожаре в Саратове погибли 80-летний мужчина и 72-летняя женщина

Фото: МЧС Саратовской обоасти

Сегодня ночью в Саратове на улице Лысогорской произошёл пожар в двухэтажном частично расселённом доме. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. Площадь пожара составила 78 квадратных метров. В результате происшествия погибли 80-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Со второго этажа дома были эвакуированы 4 человека. К счастью, они не пострадали. На тушении пожара работали 4 расчёта МЧС. Пожарным удалось оперативно локализовать и ликвидировать огонь, однако квартира на первом этаже выгорела полностью.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте происшествия работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём или неисправность электропроводки. Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверки. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в домах с печным или старым электрооборудованием.