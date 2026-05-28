Суд оштрафовал энгельсского отца за передачу мопеда 13-летнему сыну

Собранные следственным отделом по городу Энгельс доказательства признаны судом достаточными для признания 41-летнего мужчины виновным по части 1 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни). В июле 2025 года он передал мопед своему 13-летнему сыну, не имевшему водительского удостоверения. 14 июля 2025 года подросток не справился с управлением, попал в ДТП и получил травмы средней тяжести.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Следственное управление напоминает, что скутеры, мопеды и мотоциклы — источники повышенной опасности, для их управления нужны права и защитная экипировка. ДТП с участием подростков часто заканчиваются тяжкими последствиями.

Родители или законные представители несут ответственность за такие нарушения. Они могут быть привлечены как к административной (статья 5.35 КоАП РФ), так и к уголовной ответственности. Следком призывает взрослых не допускать управления транспортом детьми без прав и навыков.