Продавщица в Саратове заплатила штраф за коммерческий подкуп

В Саратовской области 45-летняя продавщица признана виновной в коммерческом подкупе. Как установили следствие и суд, в сентябре 2024 года женщина передала сотруднику общественной организации в сфере торговли и оказания услуг деньги за заведомо незаконные действия.

Вознаграждение предназначалось за то, чтобы представитель организации не сообщал надзорным органам о факте продажи несовершеннолетнему алкоголя.

Собранных следователями доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Женщина признана виновной по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.