В Саратове возбуждено дело после наезда самоката на 69-летнюю женщину

В Саратове возбуждено уголовное дело после наезда электросамоката на 69-летнюю женщину. 26 мая 18-летний водитель самоката сбил пенсионерку, которая получила травмы и была госпитализирована. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователи СК устанавливают все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется лицам, организовавшим прокат самокатов, которые не обеспечили безопасность предоставляемой услуги. Проводятся необходимые следственные действия.

Инцидент вновь поднимает вопрос о безопасности использования электросамокатов и ответственности прокатных сервисов.