Мать купила мопед 12-летнему сыну без прав и попала под статью

В Энгельсе возбуждено уголовное дело против 38-летней матери, которая купила мопед своему 12-летнему сыну. У мальчика не было ни прав, ни навыков вождения. 9 мая подросток вместе со сверстником поехал на мопеде, не справился с управлением и попал в ДТП. В результате ребёнок получил телесные повреждения. Следственный комитет квалифицировал действия матери по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни.

Следователи напоминают: мопеды, скутеры и квадроциклы — источники повышенной опасности. Для управления ими нужны права и защитная экипировка. Подростки без прав часто нарушают ПДД и попадают в аварии с тяжёлыми последствиями. Ответственность за это несут родители: их могут привлечь по административной статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию) или по уголовной — как в данном случае.

Приобретение и передача ребёнку транспорта, угрожающего жизни, может стать уголовным преступлением. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ — лишение свободы до одного года. Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства и закрепить доказательства. Эта история — суровое предупреждение всем родителям, которые легкомысленно покупают детям опасные игрушки.