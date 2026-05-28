Победители грантов для НКО рассказали о результатах проектов

Фото: Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области

В пресс-центре «Комсомольская правда — Саратов» прошел брифинг, посвященный итогам проектной работы победителей регионального конкурса грантов для НКО 2025 года. Участники обсудили ключевые направления поддержки некоммерческого сектора и обменялись опытом успешной реализации социальных инициатив. Начальник управления внутренней политики Ольга Крылова отметила высокий уровень зрелости некоммерческого сектора и заверила, что ведомство продолжит методическую и информационную поддержку НКО.

Директор АНО «ВСЕГДА РЯДОМ» Лилия Пастушкова рассказала о проекте поддержки семей в трудной жизненной ситуации. Организация запустила программу наставничества для подростков, оставшихся без попечения родителей. Атаман Окружного казачьего общества Андрей Фетисов представил проект по патриотическому воспитанию молодежи на основе казачьих традиций. В новом сезоне организация планирует делать ставку на преемственность поколений. Директор Фонда «Единение» Анастасия Шевченко-Севастьянова рассказала о важности межсекторного взаимодействия для решения задач молодежной политики.

Все представленные инициативы объединяет общая цель — повышение качества жизни жителей Саратовской области через укрепление института семьи, продвижение здорового образа жизни и патриотизма. Посмотреть брифинг можно по ссылке в видео.