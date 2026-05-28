НовостиОбщество28 мая 2026 12:00

Саратовский спортсмен стал бронзовым призером Первенства России по триатлону

Денис Юров занял третье место в дуатлоне-спринте среди юниоров
Фото: Мэрия

24 мая в Богородске Нижегородской области прошло Первенство России по триатлону. В дисциплине «дуатлон-спринт» среди юниоров 18–23 лет бронзовую медаль завоевал саратовский спортсмен Денис Юров. Участникам предстояло преодолеть дистанцию: бег 5 километров, затем велогонка 20 километров и заключительный бег на 2,5 километра.

Денис Юров — воспитанник саратовской Центральной спортивной школы олимпийского резерва. Он показал высокий результат и поднялся на пьедестал почёта. Спортсмена тренирует Дмитрий Савельев.