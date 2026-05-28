Губернатор поздравил ПривЖД с победой по итогам I квартала 2026 года

Фото: МинИнформ 64 Z

Губернатор Роман Бусаргин поздравил коллектив Приволжской железной дороги с первым местом по итогам работы за I квартал 2026 года в соревновании трудовых коллективов РЖД. Итоги подводили при участии генерального директора Олега Белозерова. Победителей определяют по финансово-производственным показателям, безопасности движения и отсутствию нарушений охраны труда.

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что ПривЖД — ключевое звено коридора «Север-Юг». Дорога выполнила нормативы по всем бюджетным показателям: скорости, производительности локомотивов и массе поездов. «Высокие производственные результаты невозможны без успехов в социальной сфере», — подчеркнул он.

Роман Бусаргин назвал победу результатом грамотного управления и профессионализма. «Для Саратовской области РЖД всегда были партнёром стратегического уровня. ПривЖД играет важную роль в развитии экономики и модернизации инфраструктуры», — заявил губернатор.