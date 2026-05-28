В селе Сухая Елань построят новый ФАП

В селе Сухая Елань Балашовского района начинается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Объект возведут по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Участку уже присвоили адрес, территорию выделили, готовятся к заключению контракта. Медицинская помощь станет доступнее для сельчан.

ФАП будет модульным — это ускоряет строительство. Внутри — мебель и оборудование (более 50 наименований), а также возможность розничной продажи лекарств. В этом году в области планируют установить 43 таких модуля. «Современные здания создают комфорт и для пациентов, и для врачей», — подчеркнул министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Программа модернизации, рассчитанная до 2025 года, по решению президента Владимира Путина продлена до 2030-го в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицина идёт в сёла — и остаётся там надолго.