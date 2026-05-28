В кинотеатре «Победа» пройдёт конкурс «Лучший кинозал Саратовской области»

28 мая в кинотеатре «Победа» на площади Кирова, 1, состоится очная защита бизнес-планов областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области». В этом году к конкурсу присоединились 24 команды из 20 муниципальных районов. Среди дебютантов — специалисты четырёх новых кинозалов Петровского района, которые в прошлом году выиграли конкурсный отбор на модернизацию от Фонда кино.

Конкурс проходит по трём направлениям. Главное из них — творческий проект (бизнес-план), созданный для привлечения новых зрителей. XVII областной конкурс для специалистов киноотрасли посвящён Году единства народов России. Команды также представили оргкомитету тематические сценарии киномероприятий, отражающие многообразие традиций разных народов нашей страны, и рекламные ролики своих кинотеатров.

Победителей традиционно объявят 27 августа — в День российского кино. Три кинозала, специалисты которых наберут наибольшее количество баллов по решению жюри, получат денежные премии и смогут воплотить в жизнь озвученные планы. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников и разнообразие представленных идей. Начало мероприятия — в 10:00. Вход свободный.