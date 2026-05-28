В регионе запустят программу патриотического воспитания для детских лагерей

На выездном совещании Саратовской областной Думы заместитель министра образования Никита Вдовин доложил о подготовке единой программы воспитательной работы для школьников на летних каникулах. На основе федеральной программы каждая образовательная организация разработала и утвердила собственный план на оздоровительный период. В рамках летней кампании для детей запланированы конкурсы, фестивали, квесты, спортивные соревнования, утренние зарядки, а также просмотры фильмов, походы в музеи и театры по «Пушкинской карте».

Отдельное внимание уделено безопасности: ребятам расскажут о правилах поведения дома, на детских площадках, водоёмах, железной дороге и при общении с незнакомцами. Будут организованы беседы с врачами и психологами о здоровом образе жизни. В течение лета продолжат работу 203 учреждения дополнительного образования по шести направлениям и 46 спортивных школ. Планируются мероприятия детских молодёжных движений, включая «Движение Первых», «Орлята России» и «Школу безопасности».

Особый акцент сделан на патриотическом воспитании. Разработана примерная программа, в рамках которой пройдут акции ко Дню России, Дню памяти и скорби, Дню флага. Также запланированы волонтёрская помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, мастер-классы по народным ремёслам и изготовление маскировочных сетей. Министерство образования рекомендовало школам совместно с учреждениями культуры организовать посещение спектаклей по произведениям школьной программы с использованием «Пушкинской карты». График каждая школа формирует самостоятельно.