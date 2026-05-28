Пенсионеры Лысогорского района побывали в Парке покорителей космоса

Жительницы Лысогорского района совершили путешествие к звёздам, посетив Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Увлекательная поездка была организована сотрудниками районного комплексного центра социального обслуживания населения. Кульминацией экскурсии стала прогулка по аллее с посланиями первого космонавта планеты.

Читая слова Гагарина, пенсионеры признались, что на мгновение перенеслись в эпоху первых шагов человечества к звёздам. «Мне было 12 лет, когда по радио объявили о полете. Вся страна ликовала. Сегодня я снова пережила то невероятное чувство гордости», — поделилась Анна Васильевна. Особый трепет вызвало посещение места приземления спускаемого аппарата «Востока». Многие подходили к нему, чтобы сделать памятное фото и загадать желание.

«Такие мероприятия помогают нам оставаться активными, получать новые впечатления и чувствовать себя частью большого мира», — поделились участницы экскурсии. Поездка стала ярким примером заботы о старшем поколении и сохранения исторической памяти. Министерство труда и социальной защиты поддерживает подобные инициативы в регионе.