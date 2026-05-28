Фото: ТЮЗ Киселева Саратов

Сегодня в Саратове скончалась заслуженный работник культуры РФ Людмила Стороженко. Об этом сообщили в ТЮЗе имени Киселева.

Людмила Стороженко работала в театре с 1971 года, куда устроилась сразу после выпуска из театрального училища. Долгое время играла на сцене, а позже заняла позицию помощника режиссера.

В 2012 году ей присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В апреле 2026 года Людмила Стороженко отметила 75-летие. Коллеги и зрители запомнят ее как талантливую актрису и преданного своему делу человека.