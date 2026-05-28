Самозанятые получат поддержку при работе с цифровыми платформами

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает минимальные льготы для самозанятых, работающих через цифровые платформы. Мера поддержки предназначена для тех, кто платит добровольные взносы на пенсионное, медицинское или социальное страхование. Платформы (маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и агрегаторы услуг) обязаны предоставлять самозанятым преференции в размере не менее 2,9% от их дохода за предыдущий месяц.

Какие именно виды поддержки предоставить, платформы решат самостоятельно. Это могут быть скидки на услуги, снижение комиссии, рекламные бонусы, компенсация части страховых взносов или иные формы поощрения. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2026 года и будут применяться до 1 октября 2032 года.

Постановление является частью федерального закона о регулировании платформенной экономики и направлено на создание прозрачных и взаимовыгодных условий для всех участников цифровых экосистем при одновременном повышении уровня социальной защищённости самозанятых.