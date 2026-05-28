Госдолг Саратовской области снизился на 13,6 млрд рублей

В 2025 году государственный долг Саратовской области снизился на 13,6 млрд рублей — до 44,8 млрд рублей. Регион вступил в федеральную программу списания задолженности по бюджетным кредитам, что уменьшило долг на 12,3 млрд рублей. Кроме того, собственными средствами погасили 3,8 млрд рублей. Саратовская область вошла в тройку лидеров по объему списанной задолженности.

Регион продолжает реализацию инфраструктурных проектов с использованием «Инфраструктурного меню», инициированного президентом. В 2025 году привлечены казначейские инфраструктурные кредиты на 2,6 млрд рублей. Средства направлены на застройку территории бывшего аэропорта «Центральный», создание «Столыпинского индустриального парка» и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

По оценке Минфина России, Саратовская область впервые перешла в группу заемщиков с высокой долговой устойчивостью. Долговой портфель полностью состоит из бюджетных кредитов со ставками 0,1 и 3 процента годовых.