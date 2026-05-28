Фото: канал Романа Бусаргина

Роман Бусаргин: ночью закончили прокладку трубы на коллекторе

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о ходе аварийно-восстановительных работ на самотечном коллекторе в Энгельсе. Сегодня ночью завершена прокладка новой трубы диаметром 1400 мм, пролегающей на глубине 7 метров. Следующий шаг — обустройство вводных камер и переключение к существующей системе.

Частично произведена осушка подвалов многоквартирных домов. Из-за технических особенностей окончательное завершение работ возможно только после переключения новой ветки коллектора. Муниципальной власти поручено отработать каждый адрес совместно с управляющими компаниями, встретиться с жителями и сообщить точные сроки.

После завершения аварийных работ приступят к следующему плановому этапу — продолжению капитального ремонта коллектора на другом участке, до улицы Ломоносова. Это дополнительные решения в рамках выделяемого финансирования из областного бюджета.