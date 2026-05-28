В городах Саратовской области обновят 80 км ветхих сетей

В крупных городах Саратовской области полным ходом идёт реализация новой программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Решение затронет десятки тысяч жителей. Планируется обновить 80 км сетей, возраст которых превышает четверть века, а в некоторых случаях — и 50 лет. Для финансирования регион взял казначейский инфраструктурный кредит на сумму более 2,4 млрд рублей.

Текущий этап работ обсудили с профильным министерством и главами муниципалитетов. Им напомнили о ключевых задачах: строгий контроль графиков и работы подрядчиков на всех этапах, своевременная сдача объектов (это прямая зона ответственности муниципальной власти), оперативное подключение министерства к решению возникающих вопросов и особое внимание к качеству.

Также поставлена задача минимизировать ограничения для жителей на время работ. Все возникающие неудобства при технической возможности должны быть снижены до минимума. Власти рассчитывают, что модернизация сетей значительно повысит надёжность коммунальной инфраструктуры в городах области.