В Саратове пропал 55-летний мужчина в черной кожаной куртке

В Саратове пропал 55-летний Игорь Яковлев. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 30 апреля. Приметы пропавшего: рост 182 см, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную кожаную куртку, черный свитер, темно-серые брюки и черные мокасины. Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Яковлева, немедленно сообщить об этом.

Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 112. Поиски продолжаются.