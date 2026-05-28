На Всероссийское голосование вынесли благоустройство 20 саратовских спортобъектов

Жители Саратовской области решают, какие спортивные объекты получат новую жизнь в 2027 году. На общероссийское онлайн-голосование было выставлено 20 объектов, связанных со спортом, от площадок с современным оборудованием до зон для активного отдыха. Окончательное решение о приоритетности работ по созданию или модернизации этих локаций остается за самими гражданами.

В ряде районов, включая Александрово-Гайский, Балаковский, Краснокутский, Новоузенский, Перелюбский, Петровский, Хвалынский, Балашовский и Пугачевский, жители могут проголосовать за комплексное благоустройство существующих спортивных и детско-спортивных площадок. Такие зоны планируется обустроить в парках, скверах и даже вблизи жилых многоэтажек.

Для жителей Аркадака и Дергачей на повестке дня стоит модернизация стадионов: предполагается ремонт трибун и обновление самих игровых полей. В поселке Михайловский рассматривается возможность создания специальной площадки для сдачи нормативов ГТО, а в городском парке Пугачева – прокладка 15-километровой лыжероллерной трассы.

Сообщается, что в текущем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» уже осуществляется реконструкция 11 спортивных объектов. Данный процесс свидетельствует о систематическом подходе к обновлению спортивной инфраструктуры в регионе, где ключевая роль отводится мнению местного населения.

«Всероссийское голосование подходит к завершению, осталось всего 15 дней. Более 300 тысяч жителей Саратовской области уже сделали свой выбор в пользу территорий, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Призываю всех, кто еще не успел принять участие, посетить платформу http://zagorodsreda.gosuslugi.ru. Там представлена полная информация об объектах, визуализации проектов и детальное описание планируемых работ. Важно не только следить за развитием региона, но и активно участвовать в позитивных переменах», – подчеркнул министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.