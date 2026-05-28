Мария Усова: "Поддержка наших бойцов спецоперации – ежедневный труд"

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор "Женского движения Единой России", гендиректор ООО "Волга-Медиа" Мария Усова:

- Поддержка наших защитников Отечества, бойцов специальной военной операции – ежедневный труд, в котором задействованы участницы «Женского движения Единой России». Во всех районах области матери, жёны, сёстры военнослужащих плетут маскировочные сети, делают сухие продуктовые наборы, участвуют в передаче гуманитарных грузов для ребят на передовой, чтобы они ни в чём не нуждались и чувствовали тепло родного дома.

В моём избирательном округе, в посёлке Самойловка, собрали продукты длительного хранения и предметы первой необходимости. Их в самое ближайшее время доставят на фронт и в прифронтовые госпитали. В Аткарском районе на днях также сформировали очередные посылки для бойцов. В каждой – частичка домашнего уюта, тёплые слова с пожеланием скорейшей победы. Там же, в посёлке Сазоново, неравнодушные активисты готовят сухие наборы различных блюд для бойцов. В основе производства – домашняя кухня. Особое внимание уделяют тому, чтобы сохранить свежесть и пользу.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетов Народной программы партии «Единая Россия». Спасибо всем, кто не остаётся равнодушным и здесь, в тылу, делает всё для приближения победы, для поднятия боевого духа наших ребят на передовой.