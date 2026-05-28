Саратовский регоператор: больше всего обращений о захламлении площадок приходит из Ленинского и Заводского районов Саратова

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» в ходе ежедневного мониторинга обращений жителей, поступающих в контакт-центр, зафиксировали очередной всплеск звонков от жителей Заводского и Ленинского районов — причиной стали нарушения со стороны подрядных организаций. С начала мая таких звонков насчитывается уже более 150. В частности, от собственников жилья поступило более 70 обращений, от предпринимателей и юридических лиц, имеющих собственные контейнерные площадки, - почти 80.

Только за прошлую неделю (с 18 по 22 мая) контакт-центр регоператора из Заводского района принял 24 обращения, из Ленинского – 38. На этой неделе динамики улучшения ситуации не наблюдается, несмотря на ежедневное направление требований о необходимости соблюдения графика вывоза отходов с контейнерных площадок.

По всем адресам, о которых сообщали жители, были проведены выездные проверки и проанализированы фотоотчеты, которые мусоровывозящие компании обязаны загружать в программу контроля вывоза по мере прохождения маршрутов. В результате зафиксированы некорректные отчетные фотографии или их отсутствие и захламление контейнерных площадок. По итогам проведенных проверок составлены акты по каждому нарушению, а к мусоровывозящим компаниям (муниципальное казенное учреждение «Дорожник» и ООО «Экотехника») будут применены штрафные санкции в рамках заключенных с Саратовским филиалом «Ситиматик» договоров на транспортирование ТКО и КГО.

Саратовский регоператор обеспечивает постоянный контроль за качеством транспортирования ТКО и КГО. Все поступающие в контакт-центр и через систему «Инцидент-менеджмент» обращения фиксируются, адреса находятся на постоянном контроле до устранения нарушений.