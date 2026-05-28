Саратовская область в очередной раз отправила гуманитарную помощь в зону СВО

С целью оказания поддержки военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях, Саратовская область сформировала и отправила очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин .

Груз, который будет доставлен в ближайшее время, включает в себя разнообразное оборудование, персональные посылки от родных, строительные материалы, инструменты, защитные маскировочные сети и медикаменты. Комплектация посылок осуществлялась в соответствии с запросами, полученными от командиров воинских частей.

Как отметил губернатор Бусаргин, значительный вклад в сбор помощи внесли активные граждане, представители общественности, а также активисты и волонтеры, входящие в состав партии «Единая Россия».