В Балакове министр Торгашин взял под контроль газификацию местного предприятия

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Михаил Торгашин, глава Саратовского областного Министерства промышленности и энергетики, взял под контроль решение проблемы газификации коммерческого объекта в Балаково. Этот вопрос стал ключевой темой на встрече с гражданами, организованной министром в районном центре.

Один из местных предпринимателей обратился к министру с просьбой ускорить процесс подключения его предприятия к газовым сетям, подчеркнув, что стабильное газоснабжение является критически важным для нормальной работы бизнеса.

По итогам обсуждения, министр Торгашин принял решение лично заниматься вопросом технологического присоединения компании к газотранспортной системе, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление этой услуги.