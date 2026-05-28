Куратор проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" продолжает участие в партийной акции "Добрые дела каждый день"

Куратор проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева продолжает участие в партийной акции "Добрые дела каждый день".

"По просьбе участника специальной военной операции привезла маскировочные сети родственникам бойца.

Маскировочные сети на поле боя — это сезонный расходный материал. Они необходимы на передовой независимо от военной специальности. Маскировка позволяет бойцам оставаться незаметными для разведки противника и скрывать военную технику, орудия, окопы на фоне окружающей местности.

Волонтёры и участницы партийного проекта "Женское движение Единой Россией" плетут сети с начала спецоперации. Ассортимент изготовляют самый широкий: коричневые, зелёные, белые, пестрые. Цветовую гамму лоскутов подбирают под рельеф местности и время года. Запросы на маскировочные сети мы получаем напрямую от военнослужащих", - сказала Светлана Зарьянцева.

Поддержка участников СВО - важнейшее направление народной программы "Единой России".