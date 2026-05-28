Волонтёрская группа Дома культуры села Даниловка отправила гуманитарную помощь бойцам СВО

Волонтёрская группа Дома культуры с. Даниловка Аткарского района в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России" в очередной раз доказали, что доброта и сплочённость — это огромная сила.

"С большой заботой и теплом наши женщины собрали и отправили гуманитарную помощь нашим бойцам. В посылках — не только необходимые вещи, но и частичка домашнего уюта, поддержка с малой родины и искренние пожелания скорейшей победы. Спасибо каждому неравнодушному сердцу за ваш труд!", - отметила активистка партийного проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Ольга Симогостицкая.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".