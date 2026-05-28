Андрей Овечкин стал верифицированным наставником на платформе наставник.рф

Знакомьтесь! Верифицированный наставник на платформе наставник.рф - Андрей Алексеевич Овечкин.

Лектор Российского общества «Знание, Ветеран боевых действий,

Участник СВО, старший разведчик.

О себе:

Андрей Овечкин — человек, который не делит героев на «старые» и «новые» войны. За его плечами боевой опыт, восстановление и возвращение к мирной жизни. Сегодня он посвящает себя тем, кому нужна не просто поддержка, а живое слово человека, прошедшего через ужас войны и выносившего товарищей с поля боя.

Наставническая деятельность — главный приоритет:

Андрей — наставник подрастающего поколения. Он регулярно проводит встречи в школах, вузах и даже детских садах, где говорит с детьми и молодёжью на равных, без фальши. Его лекции — это не сухие уроки истории, а живой диалог, в котором через личный опыт воспитывается уважение к Родине, её защитникам и многонациональному единству. Особенно тяжело и трепетно ему даются выступления перед самыми маленькими — видя их искренность, он едва сдерживает слёзы, но именно эта правда и находит самый глубокий отклик.

Помощь бойцам и семьям:

Параллельно с наставничеством Андрей ведёт большую волонтёрскую работу: помогает ребятам, находящимся на СВО, оказывает документальную и психологическую поддержку вернувшимся бойцам, а также заботится о семьях погибших героев. Он убеждён: только тот, кто сам был в огне, может до конца понять другого воина. Поэтому все свои мероприятия он проводит совместно с ветеранами локальных войн и Чеченской кампании, создавая единое братство без разделения по времени.

Жизненное кредо:

«Кто, если не мы, прошедшие через эти трудности и восстановление? Мы просто обязаны помогать друг другу — в этом наша сила и единство».

Андрей честно признаётся: на войне ему было проще. Но сейчас, уже в статусе гражданского человека, он считает своим долгом объединять многонациональное государство, помогать всем, кто нуждается.

