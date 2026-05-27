В Федоровском районе успешно прошла акция «Поезд здоровья»

Сегодня на территории Федоровской районной больницы состоялась масштабная профилактическая акция «Поезд здоровья», организованная в рамках регионального проекта «Маршруты здоровья» министерства здравоохранения Саратовской области.

Мероприятие объединило ведущих специалистов областных и районных медицинских учреждений и стало важным шагом в повышении доступности качественной медицинской помощи для жителей Федоровского района и соседних муниципальных образований.

В торжественном открытии акции приняли участие главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Саратовской области Яхина Римма Равильевна, главный врач ГУЗ СО «Федоровская районная больница», депутат Саратовской областной Думы Ковалев Евгений Петрович, а также глава Мокроусского муниципального образования Мирзеханов Басир Салманхатович.

В течение дня жители района смогли бесплатно пройти консультации узких специалистов, профилактические обследования и скрининговую диагностику. Для получения медицинской помощи в Федоровский район также приезжали жители соседних районов Саратовской области, что еще раз подтвердило востребованность и значимость подобных выездных профилактических мероприятий.

Всего в рамках акции медицинские осмотры и консультации получили более 200 жителей — как взрослых, так и детей.

Прием вели кардиолог, невролог, оториноларинголог, эндокринолог, стоматолог, ортодонт, уролог-андролог и другие специалисты. Для маленьких пациентов были организованы дополнительные диагностические исследования, включая НСГ-обследование.

Также работал Центр здоровья, где жители смогли пройти комплексное скрининговое обследование организма, определить основные показатели здоровья и рассчитать биологический возраст.

По итогам проведенных обследований пациентам даны необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, назначены дополнительные диагностические исследования, а ряду жителей выданы направления на госпитализацию и специализированное обследование в областные лечебные учреждения.

Особое внимание в ходе акции уделялось профилактике хронических заболеваний, раннему выявлению факторов риска и формированию приверженности здоровому образу жизни.

Одним из символичных событий дня стало открытие «Аллеи здорового долголетия», в рамках которого участники мероприятия высадили молодые деревья как символ заботы о здоровье и будущем поколений.

Евгений Петрович Ковалев отметил, что подобные акции имеют большое значение для жителей сельских территорий: «Для нас особенно важно, чтобы качественная медицинская помощь была максимально доступна каждому жителю района. «Поезд здоровья» позволяет людям пройти обследование у узких специалистов, получить необходимые рекомендации и своевременно выявить заболевания на ранних стадиях. Мы видим высокую востребованность таких мероприятий не только среди жителей Федоровского района, но и соседних территорий. Это подтверждает, что профилактическая работа и выездные формы медицинской помощи сегодня крайне необходимы населению».

Также Евгений Петрович подчеркнул, что работа по развитию профилактического направления и повышению доступности медицинской помощи в районе будет продолжена.

Проведение подобных профилактических мероприятий позволяет сделать медицинскую помощь более доступной для жителей отдаленных территорий, способствует раннему выявлению заболеваний, укреплению здоровья населения и повышению качества жизни жителей региона.