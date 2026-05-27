Бастрыкин заинтересовался проблемами 17-летнего инвалида из Саратовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами с медобеспечением 17-летнего инвалида из Саратовской области. Юноше нужны медицинские изделия, но их не выдают, и покупать их приходится матери. Женщина оставила жалобу в интернет-приемной Бастрыкина, отметив, что обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Саратовские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал от подчиненных доложить о ходе расследования и принятых мерах для решения проблемы инвалида. Подробности о том, какие именно изделия нужны юноше, и когда произошли события, не раскрываются.

Расследование продолжается.