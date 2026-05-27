Делегация Саратовской области участвовала в III Форуме тружеников села

Делегация Саратовской области приняла участие в III Форуме тружеников села, который прошёл 25–26 мая в Национальном центре «Россия». Мероприятие объединило более 1300 участников из 83 регионов. Саратовскую область представляли председатель областной организации Профсоюза работников АПК Светлана Ундрова, замглавы К(Ф)Х Самойловского района Павел Кравцев и заведующие сельскими библиотеками Пугачевского и Базарно-Карабулакского районов.

Пленарное заседание провела Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что если раньше звучали просьбы о ремонте конкретных объектов, то сейчас диалог стал более системным — речь идёт о совершенствовании законодательства и новых мерах поддержки на федеральном уровне. Вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут обсудили комплексное развитие сельских территорий, внедрение системы профильного образования, поддержку агробизнеса и цифровую трансформацию АПК.

Саратовцы также участвовали в стратегической сессии «Российское село – страна возможностей» и круглых столах, где говорили о формировании опорных населённых пунктов, развитии сельских школ и сохранении национальных традиций через народные промыслы. Светлана Ундрова отметила важность таких встреч для обсуждения широкого круга вопросов и учёта мнений регионов при формировании государственной аграрной и социальной политики.