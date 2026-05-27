НовостиОбщество27 мая 2026 16:50

В Озинском районе ремонтируют две подъездные дороги к рабочему посёлку

В Озинском районе Саратовской области одновременно ремонтируют два автоподъезда к рабочему посёлку от федеральной трассы Р-208. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяжённость дорог — почти 6 км.

На обоих объектах восстановили изношенное покрытие методом холодной регенерации с добавлением щебня и цемента. На восточном подъезде уже уложили два слоя асфальтобетона (выравнивающий и верхний). По контракту завершить работы должны в октябре, но уже сейчас готовность восточного подъезда — 94%, западного — 47%.

Ознакомиться со списком дорог по нацпроекту можно на странице миндора в соцсетях.