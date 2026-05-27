На инфраструктуру области в 2025 году направили 32,6 млрд рублей

В 2025 году на развитие инфраструктуры Саратовской области направили 32,6 млрд рублей. Из них 11 млрд — из областного бюджета. Муниципалитеты получили 15,9 млрд на развитие сети, оснащение учреждений оборудованием и повышение комфорта. По поручению губернатора Романа Бусаргина с 2022 года действуют региональные проекты, на которые выделили ещё 2,4 млрд.

Среди новых программ — ремонт дворов у 27 поликлиник (54 тысячи квадратных метров), обновление 30 км водоканальных сетей в Саратове и модернизация в отдалённых районах: Дергачёвском, Озинском, Перелюбском. Инвестиционные расходы достигли 30 млрд рублей, из них почти половина — муниципалитетам. По адресной инвестпрограмме освоено около 10 млрд.

«Поддержка муниципалитетов составила свыше 74 млрд рублей — почти 40% расходов областного бюджета», — сообщила министр финансов Ирина Бегинина. При поддержке Вячеслава Володина жильё получили 1031 ребёнок-сирота (2,7 млрд рублей). По программе переселения из аварийного жилья освоено 1,3 млрд. В 2026 году улучшат условия около 2 тысяч человек в 11 муниципалитетах.