Саратовские врачи ставят на ноги с помощью новейших российских технологий

Фото: СГМУ им. В.И. Разумовского

На базе Научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского медуниверситета успешно прошла клиническая апробация инновационных российских имплантатов для восстановления связочного аппарата.

Специалисты провели серию высокотехнологичных операций с использованием лигаментарных винтов и пластин с регулируемой петлей отечественного производства. По их словам, прошедшая апробация подтвердила высокую эффективность российских разработок, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги.

«Сочетание регулируемых пластин и современных лигаментарных винтов позволяет нам добиваться прогнозируемых и стабильно высоких результатов при сложнейших реконструктивных операциях. Это качественный шаг вперед в развитии отечественной спортивной медицины», - отметил заместитель директора по лечебной работе НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского Михаил Гиркало.

Он подчеркнул, что применение новейших отечественных систем позволяет сократить время операции, снизить травматичность за счет малоинвазивных методов установки и ускорить реабилитацию пациентов. Это особенно важно для профессиональных спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни. Кроме того, использование продукции российских производителей обеспечивает технологический суверенитет отрасли, делая ее независимой от импортных поставок без потери качества медицинской помощи.