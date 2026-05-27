Область готова принять детские туристические группы по программе «Дороги Победы»

Саратовская область готова принять детские туристические группы в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы». Для ребят от 7 до 18 лет, в том числе из ЛНР и ДНР, организованы маршруты, которые превращают экскурсии в живые уроки истории. Среди направлений — «Защитники неба» (история авиации), «Город Милосердия» (музей боевой и трудовой славы и Парк Победы), «Народов дружный хоровод» (культурные программы о традициях Поволжья), «Саратов — центр духовной жизни» (экскурсии по храмам разных конфессий) и «Пшеничная столица Поволжья» (история хлеба и ремёсел, музей «Саратовский калач»).

Каждый сезон туроператор разрабатывает новые однодневные и двухдневные туры, адаптированные под школьные программы и возрастные особенности. Организаторы подчёркивают: безопасность, образовательная ценность и яркие эмоции — приоритеты каждой поездки. Маршруты уже утверждены, объекты проверены, организована координация с образовательными учреждениями и сопровождающими.

Региональные туристические кампании и областные учреждения культуры полностью готовы к приёму детских групп. «Дороги Победы» позволяют юным путешественникам не только узнать историю родного края, но и проникнуться чувством гордости за подвиги предков. Заявки на участие принимаются туроператорами. Программа продолжает развиваться и расширять географию маршрутов.