Завтра в Саратове пройдёт форум для предпринимателей «Делай на 100»

28 мая в Саратове состоится форум для предпринимателей «Делай на 100», приуроченный ко Дню российского предпринимательства. Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при содействии министерства экономического развития области. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».

В программе форума – выступления федеральных спикеров и истории успеха от саратовских предпринимателей в формате TEDx. Участники смогут получить бесплатные консультации по правовым, финансовым, маркетинговым вопросам, а также по авторскому праву и регистрации интеллектуальной собственности. Форум пройдёт с 9:00 до 15:00 в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу: улица Шелковичная, 19.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте делайнасто.рф. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.