12-летний мальчик получил ожоги 40% тела в Ртищево

Вертолётом санитарной авиации в Саратов доставили 12-летнего мальчика, пострадавшего при пожаре в Ртищево. 25 мая трое школьников после уроков пришли в квартиру на улице 22-го Партсъезда. Один из детей предложил провести химический опыт: они взяли канистру со спиртом для очистки электронного оборудования. Из-за неосторожности жидкость воспламенилась, огонь перекинулся на канистру, затем на мебель и одежду одного из ребят.

Подростки испугались и стали тушить возгорание. В результате 12-летний мальчик получил ожоги около 40% тела. Его госпитализировали в Ртищевскую районную больницу, а 26 мая вертолётом санавиации доставили в ожоговый центр Саратовской областной детской клинической больницы.

В медучреждении отметили, что ребёнок перенёс транспортировку удовлетворительно.