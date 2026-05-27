В Саратовской области поставили на кадастр 125 охотничьих угодий

В Саратовской области за три месяца поставили на кадастровый учет 125 охотничьих угодий из 260. За 2025 год было учтено всего одно. Работы велись с 10 февраля этого года. Министр-председатель комитета охотхозяйства Александр Гаврилов пояснил, что для управления нужны актуальные площади каждого угодья.

При постановке границ из территорий исключаются непригодные земли. Это позволит получать точные данные для расчетов объемов добычи различных видов животных. Четкие границы важны и для самих охотников.

Работа была начата после выделения средств правительством области. Теперь почти половина угодий имеет установленные границы и внесена в Роскадастр.