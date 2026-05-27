НовостиПроисшествия27 мая 2026 13:31

В Саратове мотоциклист пострадал в ДТП с «Маздой» на Большой Садовой

20-летний байкер госпитализирован после аварии на Большой Садовой
Фото: Госавтоинспекция 64

В Саратове 26 мая произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 17:25 напротив дома №139/150 на улице Большая Садовая. Там столкнулись автомобиль «Мазда 6» под управлением женщины 1976 года рождения и мотоцикл «Рейсер», за рулём которого находился 20-летний молодой человек.

В результате аварии байкер получил травмы. Его госпитализировали прибывшие на место медики. О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Информации о других пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работали полицейские и спасатели. Причины и точные обстоятельства столкновения устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.