В Саратове впервые прошел форум по охране труда

На площадке Саратовской государственной юридической академии 27 мая прошел Первый саратовский форум по охране труда. Мероприятие объединило профессионалов — специалистов по охране труда предприятий и организаций различных отраслей экономики, сообщил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов. Он отметил, что в вопросах охраны труда всегда есть темы для обсуждения: использование новых инструментов и тиражирование лучших практик.

«Зачастую самые эффективные решения принимаются там, где есть неравнодушная позиция работодателя, заинтересованность самих работников и должный контроль», — рассказал глава ведомства. Денис Давыдов принял участие в панельной дискуссии, которую провела генеральный директор «Национальной ассоциации охраны труда» Ольга Кондратьева.

Тема «Эффективная система управления охраной труда как основной инструмент сохранения кадрового потенциала» вызвала большой интерес и живой отклик у участников. Создание достойных, безопасных и комфортных условий труда позволяет удержать специалистов и усилить кадровый потенциал предприятий.