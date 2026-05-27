Студентка из Энгельса победила во Всероссийской олимпиаде «Профессионалитет»

Студентка Энгельсского колледжа профессиональных технологий Софья Зотова победила в специальной номинации «Звёздный педагог» на финале Всероссийской олимпиады «Профессионалитет». Соревнования прошли в Рыбинске Ярославской области, где собрались 19 лучших студентов из 16 регионов. Саратовскую область представляла победительница регионального этапа, прошедшего в Вольске. Софья достойно выступила на всех этапах, продемонстрировав классические педагогические компетенции и высокий уровень владения современными образовательными технологиями.

Жюри отметило её яркий, увлекательный и профессионально подготовленный урок, нестандартный подход в обучении, использование современных технологий и различных форм работы с обучающимися. Вместе с Софьей колледж представляли преподаватель-наставник Татьяна Колбасина и заместитель директора по учебной работе Елена Нестеренко. Наставники приняли участие в стратегической сессии, посетили образовательный комплекс имени П.Ф. Дерунова, мастер-классы от ведущих образовательных учреждений и изучили передовые педагогические практики.

Министерство образования области поздравило Софью и её наставников с высоким результатом. Победа на всероссийском уровне подтверждает качество подготовки педагогов в регионе и вклад в развитие системы среднего профессионального образования.