НовостиОбщество27 мая 2026 11:04

Педагогов области приглашают на всероссийские чтения «Моя страна – моя Россия»

13 педагогов из Саратовской области представили свои практики в третьем сезоне конкурса
Фото: МинИнформ 64 Z

Стартовала заявочная кампания IV Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Учителей Саратовской области приглашают к участию. В третьем сезоне свои практики представили 13 педагогов региона. Регистрация открыта до 15 сентября.

В новом сезоне — три номинации: «Моя педагогическая инициатива», «Воспитатель созидателя» и «Народный ларец». Участники могут представить авторские практики в сфере воспитания, наставничества, а также по сохранению культурных и семейных традиций. Во время заявочной кампании пройдут онлайн-лекции от представителей власти, науки и ведущих вузов.

По итогам отбора определят 150 лучших практик. Их авторы примут участие в очном этапе с 18 по 20 ноября в Смоленске — Молодёжной столице России-2026. Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».