Более 60 лоскутных шедевров покажут в Доме работников искусств

В Доме работников искусств открылась юбилейная выставка клуба лоскутного шитья «Калейдоскоп». Экспозиция приурочена к Году единства народов России и объединила мастеров и зрителей. Более 60 работ — от новых произведений до знаковых лоскутных полотен прошлых лет — отражают разнообразие техник и культурных традиций.

Особый интерес вызвала авторская коллекция одежды в технике лоскутного шитья. Зрители увидели, что пэчворк и квилтинг вышли за рамки интерьерного искусства и успешно интегрируются в современную моду. Народные мотивы и ремесленные техники, передаваемые из поколения в поколение, зазвучали по-новому.

Выставка получила самые тёплые отзывы посетителей и экспертов. Увидеть уникальные работы мастериц можно до 31 августа. Приходите — это не просто шитьё, это живая история в стежках.