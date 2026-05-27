Спортсменка из Саратова взяла два золота на всероссийских соревнованиях

В Москве на стадионе Олимпийского центра братьев Знаменских прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Воспитанница ДЮСАШ «РиФ» Мария Колобова, мастер спорта и член сборной России, завоевала две золотые медали. Спортсменка стала лучшей в беге на 100 и 200 метров.
Мария Колобова тренируется под руководством заслуженного тренера России Таисии Борисовой.
Успех на всероссийских соревнованиях вновь подтвердил высокий уровень подготовки саратовской легкоатлетки и её тренера.