Работа по формированию комфортной городской среды набирает обороты в Саратовской области. За официальным определением, которое является названием программы национального проекта «Инфраструктура для жизни» скрывается ежедневный труд руководителей муниципалитетов, рядовых граждан, наполненный любовью к малой родине.

Яркий пример тому корреспондент «Комсомольской правды» в Саратове увидел, посетив соседний город Энгельс, в котором продолжается активное создание новых цветочных композиций, преображающих общественные пространства.

Край с живописной набережной и яркими клумбами

Специалисты МКУ «Озеленение» неустанно работают над оформлением клумб по всему городу. На сегодняшний день уже успешно высажено свыше 40 тысяч цветочных растений.

Разнообразные петунии, циннии, бархатцы, колеусы глубоких бордовых и свежих зеленых тонов, а также ароматный медовый алиссум теперь радуют глаз в зонах отдыха и на прогулочных маршрутах. Цветущие растения украсили городской парк «Покровский», парк «Патриот», скверы возле школ № 1, «Первой учительницы», «Читателя» и живописную набережную.

Эти свежевысаженные цветы станут неотъемлемым элементом летнего убранства излюбленных мест отдыха горожан.

- С 2019 года в Энгельсе в рамках национального проекта в нашем районе облагорожено 96 объектов. Из них 34 – это общественные территории, чье благоустройство было предложено самими жителями посредством федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Среди этих территорий – значимые для горожан парк «Патриот» и сквер «Читателя».

Не упустите возможность внести свой вклад в улучшение городской среды – участвуйте в голосовании! Ваш выбор имеет значение! - призвал глава Энгельсского района Максим Леонов.