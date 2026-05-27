Музей истории СВО приглашает детей на мероприятия ко Дню защиты детей

Музей истории специальной военной операции в Саратове 30 мая приглашает юных жителей на мероприятия, посвящённые Дню защиты детей. В 11:00 начнётся акция «Письмо бойцу». Вместе с участником СВО дети создадут открытки и напишут тёплые письма для военнослужащих. Это будет не просто мастер-класс, а живой урок мужества и заботы.

В 13:00 всех желающих приглашают на «Морской бой» — битву на клетчатом поле, легендарную игру, проверенную поколениями. Без гаджетов, только азарт, стратегия и смекалка. В 15:00 праздник завершится просмотром патриотического фильма «Сынок». Картина рассказывает о суворовском училище, где новенького принимают за «генеральского сынка» и начинают проверять на прочность. Розыгрыши приводят к неожиданному результату, а правда оказывается шокирующей.

Вход на все события свободный, посещение музея – бесплатное. Музей истории СВО приглашает детей и их родителей провести праздник с пользой, совместив творчество, игру и важный разговор о защитниках Отечества. Узнать подробности можно на сайте музея и в социальных сетях. Количество мест на мастер-класс ограничено, рекомендуется приходить заранее. Акция «Письмо бойцу» проходит при поддержке ветеранских организаций. Фильм «Сынок» рекомендован для семейного просмотра.